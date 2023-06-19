Терапевт Романенко напомнила, что при простуде и варикозе противопоказано загорать
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Нельзя загорать при острых респираторных заболеваниях, повышенной температуре, боли в горле, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».
Также воздушные ванны противопоказаны при обострении хронических болезней, например при повышенном давлении, стенокардии.
Романенко предупредила, что загорать нельзя и при обострении варикоза — тромбофлебите (воспаление внутренней оболочки стенок вен).
Противопоказанием для принятия солнечных ванн также является наличие злокачественных новообразований, заключила врач.
Ранее хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.