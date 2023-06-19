Военкор RT Горшенин рассказал об обстановке в Белгородской области после атаки диверсантов

Военкор RT Валентин Горшенин рассказал о ситуации в Глотове, Козинке и Грайвороне Белгородской области после атаки украинских диверсантов.

По его словам, в сёлах повреждены жилые дома, на ряде заборов видны следы от обстрелов.

«Грайворон: хорошая погода, люди гуляют, тишина — не слышно никаких разрывов, никакой канонады. Все занимаются своим делом», — рассказал Горшенин.

Он добавил, что власти раздают людям гуманитарную помощь.

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.

В Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских боевиков.