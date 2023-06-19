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Алексеенко: в зоне подтоплений в Херсонской области ведётся обеззараживание

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что во избежание распространения инфекций в регионе проводится обеззараживание.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Алексеенко отметил, что ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали около 1 тыс. павших животных в зоне подтоплений.

«Сразу проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных», — сказал глава правительства региона.

Также Алексеенко написал, что техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов.

Ранее более 900 жителей Херсонской области вакцинировали от инфекций после ЧС на Каховской ГЭС.

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