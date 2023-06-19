Россиян в 2024 году ждут длинные майские выходные

В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году.

Об этом «Известиям» рассказал глава ведомства Антон Котяков.

«Планируется сделать перенос таким образом, чтобы на Первомай россияне отдыхали четыре дня вместо одного 1 Мая, которое выпадает на среду», — говорится в сообщении.

Таким образом, майские выходные будут длиться с 28 апреля по 1 мая включительно.

При этом отмечается, что новогодние каникулы будут полноценными, с выходом на работу 8 января.

18 июня президент России Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником.

12 июня в стране отметили День России.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что у майских и новогодних выходных есть свои плюсы и минусы.