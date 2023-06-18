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Губернатор Старовойт: власти Курской области разработали план действий в случае захода ДРГ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что региональные власти проанализировали события, связанные с заходом диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), и разработали план действий в этом случае.

«Ещё раз говорю, все тренировки проведены, все главы сельсоветов и районов прекрасно понимают, как действовать во взаимодействии с погрануправлением и военными», — цитирует губернатора РИА Новости.

Старовойт добавил, что власти также подготовили все меры, направленные на защиту населения в случае захода ДРГ.

13 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями займутся решением задач по предотвращению вылазок украинских ДРГ в приграничных районах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что атаки ВСУ на Белгородскую область связаны с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.

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