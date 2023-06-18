Песков: Россия будет наказывать за призывы украинских политиков убивать россиян
- РИА Новости
Он отметил, что Подоляк не является пионером в данных призывах.
По его словам, эту риторику используют враги России.
«Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать!» — сказал Песков в опубликованном фрагменте телепередачи «Москва. Кремль. Путин».
Подоляк заявлял, что план Киева предусматривает максимально жёсткое продвижение войск вперёд с «максимальным убийством россиян».