Песков: Россия будет наказывать за призывы украинских политиков убивать россиян

Русские должны наказывать за призывы к убийству россиян и будут это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Он отметил, что Подоляк не является пионером в данных призывах.

По его словам, эту риторику используют враги России.

«Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать!» — сказал Песков в опубликованном фрагменте телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Подоляк заявлял, что план Киева предусматривает максимально жёсткое продвижение войск вперёд с «максимальным убийством россиян».