Константинов назвал заявления Киева о Крыме частью информационной войны

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявления украинских властей о планах захвата Крыма частью информационной войны.

«Против нас ведётся информационная война. Сама идея не является реалистичной», — цитирует РИА Новости Константинова.

По его словам, у ядерной державы невозможно отвоевать территорию.

Он отметил, что такие вбросы Киева рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.