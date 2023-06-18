Константинов назвал заявления Киева о Крыме частью информационной войны
- РИА Новости
«Против нас ведётся информационная война. Сама идея не является реалистичной», — цитирует РИА Новости Константинова.
По его словам, у ядерной державы невозможно отвоевать территорию.
Он отметил, что такие вбросы Киева рассчитаны на внутреннюю аудиторию.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.