Песков опроверг сообщения об обсуждении «аренды Крыма» на переговорах в Стамбуле

Крым — это неотъемлемая часть России, никакие договорённости с Украиной о его «аренде» не обсуждались, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста, который привёл слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что на переговорах в Стамбуле якобы затрагивался вопрос «аренды Крыма».

«Нет, это не так. Аренды со стороны кого?.. Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, российский регион», — сказал представитель Кремля.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.