Роспотребнадзор: пробы морской воды в Западном Крыму после ЧП на Каховской ГЭС в норме
- РИА Новости
Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
По её словам, рисков в качестве морской воды по состоянию на сегодняшний день нет.
«Отклонений от требований действующего санитарного законодательства на территории западного побережья Крыма — Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории — не зафиксировано», — цитирует Пеньковскую ТАСС.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на ПМЭФ заявил, что уровень воды в каналах, в том числе в Северо-Крымском, уменьшается после разрушения плотины Каховской ГЭС.