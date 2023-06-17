Роспотребнадзор: пробы морской воды в Западном Крыму после ЧП на Каховской ГЭС в норме

Отклонений от нормы в пробах морской воды на западном побережье Крыма в результате ЧП на Каховской ГЭС не зафиксировано.

Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По её словам, рисков в качестве морской воды по состоянию на сегодняшний день нет.

«Отклонений от требований действующего санитарного законодательства на территории западного побережья Крыма — Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории — не зафиксировано», — цитирует Пеньковскую ТАСС.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на ПМЭФ заявил, что уровень воды в каналах, в том числе в Северо-Крымском, уменьшается после разрушения плотины Каховской ГЭС.