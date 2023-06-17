Сальдо: воды в каналах становится меньше после разрушения плотины Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на ПМЭФ заявил, что уровень воды в каналах, в том числе в Северо-Крымском, уменьшается после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, основная цель Каховской плотины — снабжения водой Северо-Крымского и Каховского каналов.

Пока вода есть в каналах, но её становится меньше, добавил Сальдо.

«Нам даже выгоднее, чтобы с верхних каскадов, с верхних плотин Днепра воду сбрасывали. Но они вынуждены будут не сбрасывать, она лишняя там не нужна», — сказал он.

Сальдо отметил, что разрушение Каховской ГЭС в основном повлияло на водоснабжение правобережья Херсонской области.

Ранее он сообщил, что число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 103.