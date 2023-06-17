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Богомаз заявил об отражении атаки БПЛА ВСУ на нефтеперегонную станцию в Брянской области

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В ночь на 17 июня российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз заявил об отражении атаки БПЛА ВСУ на нефтеперегонную станцию в Брянской области
  • РИА Новости

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооружённых сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

По его словам, были уничтожены три БПЛА самолётного типа.

Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один человек в селе Коренево получил лёгкое осколочное ранение при падении беспилотника ВСУ на частный дом.

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