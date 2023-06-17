Богомаз заявил об отражении атаки БПЛА ВСУ на нефтеперегонную станцию в Брянской области
- РИА Новости
«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооружённых сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
По его словам, были уничтожены три БПЛА самолётного типа.
Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области.
Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один человек в селе Коренево получил лёгкое осколочное ранение при падении беспилотника ВСУ на частный дом.