Богомаз заявил об отражении атаки БПЛА ВСУ на нефтеперегонную станцию в Брянской области

В ночь на 17 июня российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооружённых сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

По его словам, были уничтожены три БПЛА самолётного типа.

Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА самолётного типа в Белгородской области.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что один человек в селе Коренево получил лёгкое осколочное ранение при падении беспилотника ВСУ на частный дом.