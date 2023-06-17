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В Госдуме не исключили, что закон о самозапрете оформления кредитов примут в июле

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Госдума может в июле принять закон о праве граждан установить самозапрет на выдачу кредитов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В Госдуме не исключили, что закон о самозапрете оформления кредитов примут в июле
  • © РИА Новости / Мария Девахина

«Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита», — приводит РИА Новости его слова на ПМЭФ.

Аксаков подчеркнул, что фиксируются случаи, когда злоумышленники берут кредиты на чужое имя.

В апреле группа депутатов во главе с Аксаковым внесла в Госдуму проект федерального закона о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение кредитными и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского займа (кредита).

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