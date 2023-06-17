Глава АвтоВАЗа: концерн привлечёт к производству приговорённых к принудительным работам
Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в рамках ПМЭФ.
«Может быть, сотни: может быть, одна сотня, может быть, две», — сказал Соколов.
По его словам, на сегодняшний день в Тольятти и Самарском регионе на производстве компании ощущается дефицит кадров.
«Мы используем все инструменты для того, чтобы привлечь дополнительно около четырёх тысяч человек в АвтоВАЗ на тольяттинскую площадку», — добавил глава компании.
Ранее АвтоВАЗ представил новую Lada X-Cross 5 на ПМЭФ.
Также вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в преддверии ПМЭФ заявил, что ведомство поддерживает возрождение автобренда «Ока».