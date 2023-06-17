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Глава АвтоВАЗа: концерн привлечёт к производству приговорённых к принудительным работам

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания рассматривает возможность привлечения труда заключённых.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в рамках ПМЭФ.

«Может быть, сотни: может быть, одна сотня, может быть, две», — сказал Соколов.

По его словам, на сегодняшний день в Тольятти и Самарском регионе на производстве компании ощущается дефицит кадров.

«Мы используем все инструменты для того, чтобы привлечь дополнительно около четырёх тысяч человек в АвтоВАЗ на тольяттинскую площадку», — добавил глава компании.

Ранее АвтоВАЗ представил новую Lada X-Cross 5 на ПМЭФ.

Также вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в преддверии ПМЭФ заявил, что ведомство поддерживает возрождение автобренда «Ока».

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