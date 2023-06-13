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Мантуров: Минпромторг поддерживает идею возрождения автобренда «Ока»

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Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ заявил, что ведомство поддерживает возрождение автобренда «Ока».
Мантуров: Минпромторг поддерживает идею возрождения автобренда «Ока»
  • РИА Новости

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к Lada, за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году», — сказал он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщила, что завод «Москвич» впервые вошёл в первую десятку российского авторынка по итогам четвёртой недели мая.

Также сообщалось, что в рейтинг самых обсуждаемых в соцсетях отечественных автомобилей попали Lada Granta, Lada Vesta и «Москвич 3». К такому выводу пришли аналитики «СберМаркетинга» и «СберАвто».

В начале июня АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura.

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