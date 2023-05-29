Завод «Москвич» впервые попал в топ-10 российского авторынка
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Первое место в рейтинге по количеству продаж занимают автомобили Lada (5234 машины).
Далее следуют Chery (1749 автомобилей) и Geely (1696).
В список также попали Haval, EXEED, Kia, Hyundai, Omoda и Changan. «Москвич» занял десятое место.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.