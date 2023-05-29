Завод «Москвич» впервые попал в топ-10 российского авторынка

Завод «Москвич» впервые вошёл в первую десятку российского авторынка по итогам четвёртой недели мая.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Первое место в рейтинге по количеству продаж занимают автомобили Lada (5234 машины).

Далее следуют Chery (1749 автомобилей) и Geely (1696).

В список также попали Haval, EXEED, Kia, Hyundai, Omoda и Changan. «Москвич» занял десятое место.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.