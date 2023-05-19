В список самых обсуждаемых автомобилей России попали Lada Granta и «Москвич 3»

В рейтинг самых обсуждаемых в соцсетях отечественных автомобилей попали Lada Granta, Lada Vesta и «Москвич 3». К такому выводу пришли аналитики «СберМаркетинга» и «СберАвто».

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на пресс-службу Сбера.

По данным экспертов, с октября 2022 года по апрель 2023 года с упоминанием Lada Granta было опубликовано более 250 тыс. сообщений.

Lada Vesta упоминалась 230 тыс. раз, «Москвич 3» — 117 тыс.

В первую пятёрку также попали Lada Priora и ВАЗ-2107.

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