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В МОНИКИ прошло награждение за выдающийся профессионализм и вклад в здравоохранение Подмосковья

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Накануне Дня медицинского работника в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского торжественно наградили 174 сотрудника благодарностями от директора института.
В МОНИКИ прошло награждение за выдающийся профессионализм и вклад в здравоохранение Подмосковья
  • © пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

«Поздравляю всех с профессиональным праздником. От имени института и от себя лично благодарю коллег за ваш нелёгкий труд, самоотдачу и верность профессии!» — отметил директор МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Константин Соболев.

Ранее телеканал «360» сообщил, что с начала года в Подмосковье было проведено почти 70 тыс. медицинских консультаций для детей онлайн.

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