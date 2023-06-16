В МОНИКИ прошло награждение за выдающийся профессионализм и вклад в здравоохранение Подмосковья
- © пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.
«Поздравляю всех с профессиональным праздником. От имени института и от себя лично благодарю коллег за ваш нелёгкий труд, самоотдачу и верность профессии!» — отметил директор МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Константин Соболев.
Ранее телеканал «360» сообщил, что с начала года в Подмосковье было проведено почти 70 тыс. медицинских консультаций для детей онлайн.