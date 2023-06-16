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В ГД назвали существенной мерой поддержки выплату пособия на ребёнка независимо от дохода

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT призыв российского президента Владимира Путина продолжать выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 года и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится.
В ГД назвали существенной мерой поддержки выплату пособия на ребёнка независимо от дохода
  • РИА Новости

«Это существенная мера поддержки, которая поможет российским семьям получать финансовую поддержку от государства, несмотря на изменение дохода. В большинстве случаев речь идёт о незначительном, иногда просто смешном превышении прожиточного минимума, вследствие которого семью лишают денег от государства, в которых она очень нуждается», — пояснила депутат.

Она привела в пример ситуацию, когда многодетная семья копила деньги на автомобиль и в конце года получила проценты по счёту.

«Речь шла о небольшой сумме, но в выдаче пособия им сразу же отказали. Конечно, это неправильно. И я рада, что президент об этих проблемах знает и предложил необходимое решение проблемы», — заключила собеседница RT. 

Ранее Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи.

Он отметил, что выплаты для семей с детьми в настоящее время прекращаются в случае даже незначительного увеличения дохода семьи.

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