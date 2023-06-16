В ГД назвали существенной мерой поддержки выплату пособия на ребёнка независимо от дохода
- РИА Новости
«Это существенная мера поддержки, которая поможет российским семьям получать финансовую поддержку от государства, несмотря на изменение дохода. В большинстве случаев речь идёт о незначительном, иногда просто смешном превышении прожиточного минимума, вследствие которого семью лишают денег от государства, в которых она очень нуждается», — пояснила депутат.
Она привела в пример ситуацию, когда многодетная семья копила деньги на автомобиль и в конце года получила проценты по счёту.
«Речь шла о небольшой сумме, но в выдаче пособия им сразу же отказали. Конечно, это неправильно. И я рада, что президент об этих проблемах знает и предложил необходимое решение проблемы», — заключила собеседница RT.
Ранее Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи.
Он отметил, что выплаты для семей с детьми в настоящее время прекращаются в случае даже незначительного увеличения дохода семьи.