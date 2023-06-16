Милонов поддержал идею продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT призыв российского президента Владимира Путина продолжать выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 года и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится.

«Дети — это приоритет нашего государства. Я всецело за то, чтобы все семьи без разделения по достатку были включены в программу выплат пособий. Конечно, малообеспеченные семьи по-прежнему должны находиться в особой зоне внимания государственной помощи. Но если помощь будет также касаться и остальных, то эти меры пойдут только на пользу институту российской семьи», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи.

Он отметил, что выплаты для семей с детьми в настоящее время прекращаются в случае даже незначительного увеличения дохода семьи.