Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Милонов поддержал идею продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT призыв российского президента Владимира Путина продолжать выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 года и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится.
Милонов поддержал идею продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи
  • РИА Новости

«Дети — это приоритет нашего государства. Я всецело за то, чтобы все семьи без разделения по достатку были включены в программу выплат пособий. Конечно, малообеспеченные семьи по-прежнему должны находиться в особой зоне внимания государственной помощи. Но если помощь будет также касаться и остальных, то эти меры пойдут только на пользу институту российской семьи», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи.

Он отметил, что выплаты для семей с детьми в настоящее время прекращаются в случае даже незначительного увеличения дохода семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить