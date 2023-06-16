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В лесах Подмосковья появились первые ягоды

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В лесах Московской области начали поспевать первые ягоды, их раннему появлению способствовала тёплая погода.
В лесах Подмосковья появились первые ягоды
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство экологии по региону.

«Уже сейчас на прогретых солнцем лесных полянах можно найти спелую ягоду», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Отмечается, что в подмосковных лесах можно найти землянику, малину, костянику, чернику, бруснику и клюкву.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

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