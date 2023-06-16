Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин рассказал, что его друзья-евреи считают Зеленского позором еврейского народа

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи считают лиедра Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа.

Об этом Путин заявил во время дискуссии на ПМЭФ-2023.

«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский — не еврей. Это позор еврейского народа», — сказал президент. 

Путин обратил внимание на то, что на пьедестал почёта на Украине сегодня возведены неонацисты, «последыши Гитлера».

Также российский президент заявил, что задача денацификации Украины является одной из ключевых для России.

Ранее бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жёстких коммерсантов и олигархов, занятых разграблением Украины и поступающей с Запада помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить