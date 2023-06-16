Российский президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи считают лиедра Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа.

Об этом Путин заявил во время дискуссии на ПМЭФ-2023.

«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский — не еврей. Это позор еврейского народа», — сказал президент.

Путин обратил внимание на то, что на пьедестал почёта на Украине сегодня возведены неонацисты, «последыши Гитлера».

Также российский президент заявил, что задача денацификации Украины является одной из ключевых для России.

Ранее бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что Зеленский является своего рода прикрытием и аватаром группы циничных и жёстких коммерсантов и олигархов, занятых разграблением Украины и поступающей с Запада помощи.