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Экономист Остапкович: нужен рывок в подготовке торгового флота

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Ангелина Шурпина
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Россия в ближайшие пять лет существенно обновит торговый флот, планируется построить не менее 260 судов.
Экономист Остапкович: нужен рывок в подготовке торгового флота
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По мнению специалиста, это насущная проблема.

«Реструктуризация экономики, отраслей, передвижения грузов — это сегодня один из важнейших экономических моментов», — пояснил он. 

Эксперт также подчеркнул, что, если об этом заявляет президент, это означает «гарантии инвестиционного процесса в обновлении торгового флота».

«Перевозка грузов сегодня, когда меняется логистика, может выходить на передний план, для этого нужен рывок в подготовке флота», — объяснил Остапкович.

Ранее Путин заявил, что Россия в ближайшие пять лет существенно обновит торговый флот, планируется построить не менее 260 судов.

Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, он отметил, что Минпромторг уже внёс изменения в масштабную судостроительную программу и для её реализации будут привлечены средства Фонда национального благосостояния.

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