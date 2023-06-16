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Путин: Россия в ближайшие пять лет обновит торговый флот, построит минимум 260 судов

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие пять лет существенно обновит торговый флот, планируется построить не менее 260 судов.
Путин: Россия в ближайшие пять лет обновит торговый флот, построит минимум 260 судов
  • РИА Новости

Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, он отметил, что Минпромторг уже внёс изменения в масштабную судостроительную программу и для её реализации будут привлечены средства Фонда национального благосостояния.

«В ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот... Только в рамках данной программы в 2023—2028 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов», — сказал Путин.

Он добавил: продолжится строительство ледокольного флота.

3 июня сообщалось, что правительство России выделило 1 млрд рублей на создание оборудования для гражданских судов.

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