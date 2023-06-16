Путин: оставшиеся проверки бизнеса должны проводить только профильные ведомства
В частности, президент предложил Генпрокуратуре России закрепить соответствующие нормы.
При этом глава государства считает, что если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то «его вообще не должны проверять» ни планово, ни внепланово.
Путин отметил, что в данном случае будет достаточно профилактических мероприятий.
В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс.