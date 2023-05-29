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Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума

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Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума и составило менее 340 тыс., заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума
  • РИА Новости

Он напомнил, что в прошлом году был введён мораторий на проверки, которые проводились только в исключительных случаях.

«В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума — менее 340 тыс. Из них в отношении МСП — лишь треть», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о рекордно низком числе проверок бизнеса в 2023 году.

Отмечается, что в настоящее время главным приоритетом в деятельности органов прокуратуры является поддержка предпринимателей в условиях частичной мобилизации.

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