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В Генпрокуратуре заявили о рекордно низком числе проверок бизнеса в 2023 году

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Заместитель генпрокурора России Пётр Городов принял участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Он выступил на сессии «Защита прав предпринимателей и инвесторов в России и странах Организации исламского сотрудничества».
В Генпрокуратуре заявили о рекордно низком числе проверок бизнеса в 2023 году
  • РИА Новости

В частности, Городов заявил, что принятые ведомством организационные меры положительно сказались на состоянии законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2022 году выявлено и пресечено более 214 тыс. нарушений закона.

«Доля отклонённых в прошлом году внеплановых контрольных мероприятий возросла почти на четверть в сравнении с уровнем 2021 года и достигла 65% (отклонено 44 тыс. из 66 тыс.). Рекордно низким стало количество запланированных на 2023 год проверок», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Городов отметил, что в настоящее время главным приоритетом в деятельности органов прокуратуры является поддержка предпринимателей в условиях частичной мобилизации.

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