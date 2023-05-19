В Генпрокуратуре заявили о рекордно низком числе проверок бизнеса в 2023 году
- РИА Новости
В частности, Городов заявил, что принятые ведомством организационные меры положительно сказались на состоянии законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2022 году выявлено и пресечено более 214 тыс. нарушений закона.
«Доля отклонённых в прошлом году внеплановых контрольных мероприятий возросла почти на четверть в сравнении с уровнем 2021 года и достигла 65% (отклонено 44 тыс. из 66 тыс.). Рекордно низким стало количество запланированных на 2023 год проверок», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
Городов отметил, что в настоящее время главным приоритетом в деятельности органов прокуратуры является поддержка предпринимателей в условиях частичной мобилизации.