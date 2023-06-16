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Юрист Соловьёв назвал банальным пиаром идею шестидневной рабочей недели

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Анастасия Белоусова
Доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьёв раскритиковал в беседе с RT идею шестидневной рабочей недели.
Юрист Соловьёв назвал банальным пиаром идею шестидневной рабочей недели
  • РИА Новости

«Честно говоря, ничем иным, как банальным пиаром, назвать идею шестидневной рабочей недели нельзя. Вполне логично, что глава Минтруда поставил окончательную жирную точку в квазипрофессиональных разговорах на эту тему», — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что увеличение количества трудовых дней до шести в неделю не имеет никакого отношения «ни к повышению производительности труда, ни занятости, ни к здравому смыслу вообще».

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. 

Глава ведомства Антон Котяков заявил, что трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.

22 мая стало известно, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Отмечается, что авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.

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