«Известия»: в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю
Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.
«В настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — говорится в обращении.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о ситуации в экономике России и переориентации торговли.
В конце прошлого года выполняющие гособоронзаказ заводы Свердловской области перешли на шестидневную рабочую неделю.