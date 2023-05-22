«Известия»: в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств.

«В настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — говорится в обращении.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о ситуации в экономике России и переориентации торговли.

В конце прошлого года выполняющие гособоронзаказ заводы Свердловской области перешли на шестидневную рабочую неделю.