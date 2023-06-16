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Врач Павлова посоветовала в жаркую погоду пить больше тёплой воды

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Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о правилах соблюдения питьевого режима в жару.
Врач Павлова посоветовала в жаркую погоду пить больше тёплой воды
  • Gettyimages.ru

Пить в жаркую погоду нужно, удовлетворяя потребности организма во влаге, не менее 2 л воды в день (35—40 мл на 1 кг веса), сообщила врач в беседе с kp.ru.

По её словам, вода должна быть комнатной температуры, лучше тёплой, 35—40 градусов. Холодные напитки могут ослабить иммунитет, который и без того в жару работает с нагрузками.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит прежде проконсультироваться с врачом, поскольку употреблять большое количество жидкости им не рекомендуется, предупредила Павлова.

Утолять жажду специалист советует травяными чаями. Допустимо употребление кваса, если он приготовлен в домашних условиях и не содержит сахара. Но всё же, по словам эндокринолога, предпочтение стоит отдать обычной воде без газа.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

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