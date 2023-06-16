В Подмосковье провели почти 70 тысяч онлайн-медконсультаций для детей с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360». Приёмы позволили получить рекомендации по дальнейшему лечению или расшифровки результатов анализов.
«Благодаря телемедицине можно получить консультацию врача, не выходя из дома. Это особенно удобно для родителей с детьми, потому что нет необходимости идти с ребёнком в поликлинику. С начала года в регионе получено почти 70 тыс. телемедицинских консультаций для детей», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Запись на телемедицинские консультации проводится только после очного посещения врача через портал gostelemed.ru, региональный портал госуслуг, инфомат в поликлинике, через Систему-122 или на приёме у лечащего врача.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в цифровом паспорте поликлиники в Москве появился новый функционал, позволяющий посмотреть данные о больничных листах пациентов.