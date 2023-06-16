В Подмосковье провели почти 70 тысяч онлайн-медконсультаций для детей с начала года

С начала года в Подмосковье было проведено почти 70 тыс. медицинских консультаций для детей онлайн.

Об этом сообщает телеканал «360». Приёмы позволили получить рекомендации по дальнейшему лечению или расшифровки результатов анализов.

«Благодаря телемедицине можно получить консультацию врача, не выходя из дома. Это особенно удобно для родителей с детьми, потому что нет необходимости идти с ребёнком в поликлинику. С начала года в регионе получено почти 70 тыс. телемедицинских консультаций для детей», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Запись на телемедицинские консультации проводится только после очного посещения врача через портал gostelemed.ru, региональный портал госуслуг, инфомат в поликлинике, через Систему-122 или на приёме у лечащего врача.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в цифровом паспорте поликлиники в Москве появился новый функционал, позволяющий посмотреть данные о больничных листах пациентов.