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В Подмосковье провели почти 70 тысяч онлайн-медконсультаций для детей с начала года

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С начала года в Подмосковье было проведено почти 70 тыс. медицинских консультаций для детей онлайн.
В Подмосковье провели почти 70 тысяч онлайн-медконсультаций для детей с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360». Приёмы позволили получить рекомендации по дальнейшему лечению или расшифровки результатов анализов.

«Благодаря телемедицине можно получить консультацию врача, не выходя из дома. Это особенно удобно для родителей с детьми, потому что нет необходимости идти с ребёнком в поликлинику. С начала года в регионе получено почти 70 тыс. телемедицинских консультаций для детей», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Запись на телемедицинские консультации проводится только после очного посещения врача через портал gostelemed.ru, региональный портал госуслуг, инфомат в поликлинике, через Систему-122 или на приёме у лечащего врача.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в цифровом паспорте поликлиники в Москве появился новый функционал, позволяющий посмотреть данные о больничных листах пациентов.

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