Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дерматолог Титушкина посоветовала летом носить одежду из льна и хлопка

Короткая ссылка
Врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Клиника» Екатерина Титушкина посоветовала в летнюю жару выбирать одежду из натуральных и экологичных тканей.
Дерматолог Титушкина посоветовала летом носить одежду из льна и хлопка
  • РИА Новости

Лучше всего подойдут такие материалы, как лён и хлопок, возможно, с добавлением шёлка, уточнила специалист «Известиям».

От одежды из плотных материалов Титушкина рекомендовала отказаться, так как они нарушают тепловой баланс тела и препятствуют испарению влаги.

Она также посоветовала выбирать модели свободного кроя, поскольку они образуют «воздушное пространство между одеждой и кожей, улучшающее теплообмен и создающее ощущение прохлады».

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить