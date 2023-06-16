Дерматолог Титушкина посоветовала летом носить одежду из льна и хлопка

Врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Клиника» Екатерина Титушкина посоветовала в летнюю жару выбирать одежду из натуральных и экологичных тканей.

Лучше всего подойдут такие материалы, как лён и хлопок, возможно, с добавлением шёлка, уточнила специалист «Известиям».

От одежды из плотных материалов Титушкина рекомендовала отказаться, так как они нарушают тепловой баланс тела и препятствуют испарению влаги.

Она также посоветовала выбирать модели свободного кроя, поскольку они образуют «воздушное пространство между одеждой и кожей, улучшающее теплообмен и создающее ощущение прохлады».

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.