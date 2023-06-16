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Платформу «Мой спорт» признали лучшей на ПМЭФ-2023

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Подмосковная платформа «Мой спорт» победила в номинации «Лучший проект государственно-частного партнёрства в сфере IT».
Платформу «Мой спорт» признали лучшей на ПМЭФ-2023
  • РИА Новости

Об этом заявило издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Московской области. 

«Платформа является удобным сервисом записи детей в спортивные школы, здесь есть электронный журнал достижений спортсменов, календарь всех соревнований, где может принять участие спортсмен, а также карта всех спортивных площадок области. В перспективе добавится ещё присвоение спортивных разрядов в онлайн-формате, онлайн-подача заявки на участие в соревнованиях», — прокомментировала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Также генеральный директор компании «Мой спорт» Андрей Марков отметил, что соглашение о создании платформы стало первым в области цифровизации физкультуры и спорта не только в Подмосковье, но и в России. Оно было подписано Министерством физкультуры и спорта региона и АО «Мой спорт» в прошлом году и предусматривает реализацию проектов электронных сервисов в области спорта в течение 15 лет.

Ранее сообщалось, что музей во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве принял около 250 тыс. человек за всё время работы.

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