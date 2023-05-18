Музей во Дворце госуслуг на ВДНХ посетили 250 тысяч человек
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Экспозиция рассказывает об истории и развитии письменности и делопроизводства в России. С помощью технологий виртуальной реальности посетители могут ознакомиться с дореволюционной и советской эпохой.
Также в музее проводятся образовательные программы, олимпиады, квесты и экскурсии.
Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».