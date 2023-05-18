Музей во Дворце госуслуг на ВДНХ посетили 250 тысяч человек

Музей во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве принял около 250 тыс. человек за всё время работы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Экспозиция рассказывает об истории и развитии письменности и делопроизводства в России. С помощью технологий виртуальной реальности посетители могут ознакомиться с дореволюционной и советской эпохой.

Также в музее проводятся образовательные программы, олимпиады, квесты и экскурсии.

Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».