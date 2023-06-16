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В Москве 150 предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

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Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева на площадке Петербургского международного экономического форума рассказала об итогах реализации национального проекта «Производительность труда» в столице.
В Москве 150 предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

По её словам, с января по май этого года ещё 37 компаний столицы заключили соглашения с городом для получения господдержки в рамках нацпроекта. Теперь в городе 150 предприятий, участвующих в нацпроекте.

Большинство из них представляют производственную сферу.

Багреева отметила, что 42 компании уже завершили первый этап реализации нацпроекта, внедрив методики повышения производительности труда на пилотном потоке.

«Суммарный экономический эффект от участия этих предприятий в нацпроекте превысил 1,5 млрд рублей», — сообщила министр.

Ранее НСН со ссылкой на слова Марии Багреевой сообщала, что свыше 1,7 тыс. работников столичных предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда» прошли обучение по внедрению методики бережливого производства с начала 2023 года.

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