В Москве около двух тысяч работников предприятий освоили методики бережливого производства
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Багреева отметила, что сотрудников в процессе обучения курируют опытные эксперты. Полученные знания помогают им выявлять потери и грамотно их устранять.
«Внедрение методик бережливого производства увеличивает производительность труда на предприятии более чем на 5% ежегодно. Обученные сотрудники будут делиться с коллегами по предприятию и тиражировать практики на все производственные процессы», — подчеркнула Багреева.
Ранее URA.RU передавало, что на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, Свердловскую область представят 35 компаний.