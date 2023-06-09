Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве около двух тысяч работников предприятий освоили методики бережливого производства

Короткая ссылка
Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала, что свыше 1,7 тыс. работников столичных предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда» прошли обучение по внедрению методики бережливого производства с начала 2023 года.
В Москве около двух тысяч работников предприятий освоили методики бережливого производства
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Багреева отметила, что сотрудников в процессе обучения курируют опытные эксперты. Полученные знания помогают им выявлять потери и грамотно их устранять.

«Внедрение методик бережливого производства увеличивает производительность труда на предприятии более чем на 5% ежегодно. Обученные сотрудники будут делиться с коллегами по предприятию и тиражировать практики на все производственные процессы», — подчеркнула Багреева.

Ранее URA.RU передавало, что на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, Свердловскую область представят 35 компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить