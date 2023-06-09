В Москве около двух тысяч работников предприятий освоили методики бережливого производства

Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала, что свыше 1,7 тыс. работников столичных предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда» прошли обучение по внедрению методики бережливого производства с начала 2023 года.

Об этом сообщает НСН.

Багреева отметила, что сотрудников в процессе обучения курируют опытные эксперты. Полученные знания помогают им выявлять потери и грамотно их устранять.

«Внедрение методик бережливого производства увеличивает производительность труда на предприятии более чем на 5% ежегодно. Обученные сотрудники будут делиться с коллегами по предприятию и тиражировать практики на все производственные процессы», — подчеркнула Багреева.

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