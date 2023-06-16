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Политолог Орлов оценил идею разработать патриотические рекомендации для школьных товаров

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России.
Политолог Орлов оценил идею разработать патриотические рекомендации для школьных товаров
  • Gettyimages.ru

Орлов считает, что рекомендации разработать можно, однако главное «не доводить ситуацию до абсурда».

«Не думаю, что в настоящее время проблема оформления школьных товаров и принадлежностей остро стоит перед нами или является каким-то вызовом обществу», — подчеркнул политолог.

Он уверен, что заменять супер-героев на портреты знаковых личностей или изображения героев России не всегда уместно.

«А вот персонажами из отечественных мультфильмов, например, «Ну, погоди» или «Кот Леопольд» — вполне можно, особенно, если речь идёт об учениках начальных классов», — добавил Орлов.

Ранее в России призвали разработать патриотические рекомендации по внешнему виду школьных товаров.

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