Политолог Орлов оценил идею разработать патриотические рекомендации для школьных товаров
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Орлов считает, что рекомендации разработать можно, однако главное «не доводить ситуацию до абсурда».
«Не думаю, что в настоящее время проблема оформления школьных товаров и принадлежностей остро стоит перед нами или является каким-то вызовом обществу», — подчеркнул политолог.
Он уверен, что заменять супер-героев на портреты знаковых личностей или изображения героев России не всегда уместно.
«А вот персонажами из отечественных мультфильмов, например, «Ну, погоди» или «Кот Леопольд» — вполне можно, особенно, если речь идёт об учениках начальных классов», — добавил Орлов.
Ранее в России призвали разработать патриотические рекомендации по внешнему виду школьных товаров.