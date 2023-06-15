В кабмине спрогнозировали рост зарплат педработников в детских садах на 30% в 2026 году

Средняя зарплата педагогических работников в государственных и муниципальных учреждениях дошкольного образования вырастет более чем на 30% в 2026 году.

Согласно данным доклада правительства Федеральному собранию России о реализации госполитики в сфере образования, по итогам прошлого года средняя зарплата в детских садах для педагогических сотрудников составила 43,1 тыс. рублей в месяц.

По предварительным данным, к 2026 году она вырастет до 58,1 тыс. в месяц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средняя зарплата учителей в столице составляет 125 тыс. рублей.

В январе губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о принятии решения с января повысить зарплату педагогическим работникам на 11%.