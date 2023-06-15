Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в кулуарах ПМЭФ сообщил, что строительство атомного ледокола «Россия» планируется завершить в 2027 году.

Как передаёт его слова ТАСС, стоимость пересчитана и все материалы направлены в ССК «Звезда».

При этом компания пока ещё не объявила окончательную цену этого ледокола.

«По срокам постройки — на данный момент могу сказать, что мы рассчитываем на 2027 год», — добавил Евтухов.

27 марта замглавы дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко сообщил, что пятый и шестой российские атомные ледоколы проекта 22220 планируется заложить в мае 2024 года и октябре 2025-го в Санкт-Петербурге.

30 марта в госкорпорации «Росатом» заявили, что два будущих российских атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин».