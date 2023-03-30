«Росатом»: два будущих российских атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин»

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В госкорпорации «Росатом» заявили, что два будущих российских атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин».
«Росатом»: два будущих российских атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин»
  • РИА Новости

По словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачёва, при выборе названий госкорпорация опиралась на мнение капитанов атомоходов.

Отмечается, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов приветствовал данное решение.

«Наш регион славится своей невероятной природой, включая вулканы, горы, озёра, реки и моря. Название Камчатка символизирует мощь и красоту природы. Дать одному из ледоколов имя «Камчатка» — это не только уважение к нашему краю, но и к его роли в развитии России», — заявил он.

Согласно плану развития Северного морского пути, в эксплуатации будет семь атомных ледоколов 22220, четыре неатомных ледокола, а также головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510.

Закладка атомохода «Камчатка» запланирована на май 2024 года, ледокола «Сахалин» — на осень 2025 года.

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