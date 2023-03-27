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В «Росатоме» сообщили о планах заложить новые атомные ледоколы в 2024-2025 годах

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Пятый и шестой российские атомные ледоколы проекта 22220 планируется заложить в мае 2024 года и октябре 2025 года соответственно в Санкт-Петербурге, заявил замглавы Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

«Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года — шестой», — сказал он РИА Новости.

Кулинко добавил, что власти определили объёмы финансирования из бюджета на три года, а госкорпорация — свои источники финансирования. Всего запланированы инвестиции на сумму 58,9 млрд рублей.

В апреле российский лидер Владимир Путин заявил, что практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике.

Обозреватель журнала Politico Кеннет Розен отметил, что Россия в последние два десятилетия опережает Соединённые Штаты в борьбе за Арктический регион.

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