В «Росатоме» сообщили о планах заложить новые атомные ледоколы в 2024-2025 годах

Пятый и шестой российские атомные ледоколы проекта 22220 планируется заложить в мае 2024 года и октябре 2025 года соответственно в Санкт-Петербурге, заявил замглавы Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

«Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года — шестой», — сказал он РИА Новости.

Кулинко добавил, что власти определили объёмы финансирования из бюджета на три года, а госкорпорация — свои источники финансирования. Всего запланированы инвестиции на сумму 58,9 млрд рублей.

В апреле российский лидер Владимир Путин заявил, что практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике.

Обозреватель журнала Politico Кеннет Розен отметил, что Россия в последние два десятилетия опережает Соединённые Штаты в борьбе за Арктический регион.