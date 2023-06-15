Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ракова открыла крупнейший онкологический форум в Москве

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова дала старт Московскому онкологическому форуму — 2023 и рассказала о новациях в столичной медицинской отрасли, которые помогают менять подход к лечению онкологических заболеваний.
Ракова открыла крупнейший онкологический форум в Москве

Во время пленарного заседания Ракова отметила, что в настоящее время в столице завершается полное обновление инфраструктуры для лечения таких заболеваний, сообщает «Российская газета».

«Только вчера мы открыли новый центр имени А.С. Логинова. Мы отработали единые подходы к лекарственному обеспечению, кардинально изменили все процессы, сформировали клиентские пути и новые современные подходы к учёту опухолей», — заявила она в ходе своего выступления.

Ракова также подчеркнула, что власти намерены и дальше развивать это важное направление, используя искусственный интеллект и систему поддержки врачебных решений.

Также, по её словам, в столице в ближайшее время запустят новую программу непрерывного обучения медицинских специалистов по данному направлению.

Ранее, по сообщениям НСН, Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить