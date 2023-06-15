Ракова открыла крупнейший онкологический форум в Москве

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова дала старт Московскому онкологическому форуму — 2023 и рассказала о новациях в столичной медицинской отрасли, которые помогают менять подход к лечению онкологических заболеваний.

Во время пленарного заседания Ракова отметила, что в настоящее время в столице завершается полное обновление инфраструктуры для лечения таких заболеваний, сообщает «Российская газета».

«Только вчера мы открыли новый центр имени А.С. Логинова. Мы отработали единые подходы к лекарственному обеспечению, кардинально изменили все процессы, сформировали клиентские пути и новые современные подходы к учёту опухолей», — заявила она в ходе своего выступления.

Ракова также подчеркнула, что власти намерены и дальше развивать это важное направление, используя искусственный интеллект и систему поддержки врачебных решений.

Также, по её словам, в столице в ближайшее время запустят новую программу непрерывного обучения медицинских специалистов по данному направлению.

Ранее, по сообщениям НСН, Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.