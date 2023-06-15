Глава Рязанской области Малков подписал соглашение о взаимодействии с фондом «Круг добра»
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Об этом сообщает ФАН.
Соглашение подписали губернатор региона Павел Малков и председатель правления организации Александр Ткаченко.
«Соглашение направлено на организацию своевременного и качественного предоставления медицинской помощи детям с тяжёлыми заболеваниями с учётом индивидуального подхода и адресности», — указано в документе.
По договору, детям предоставят лекарственные средства и оборудование для реабилитации.
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