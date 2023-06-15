Глава Рязанской области Малков подписал соглашение о взаимодействии с фондом «Круг добра»

На Петербургском международном экономическом форуме власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».

Об этом сообщает ФАН.

Соглашение подписали губернатор региона Павел Малков и председатель правления организации Александр Ткаченко.

«Соглашение направлено на организацию своевременного и качественного предоставления медицинской помощи детям с тяжёлыми заболеваниями с учётом индивидуального подхода и адресности», — указано в документе.

По договору, детям предоставят лекарственные средства и оборудование для реабилитации.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.