Врач Копосов посоветовал пройти генетическое тестирование при наличии родных с онкологией
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«В некоторых случаях злокачественные опухоли имеют генетическую природу. Если это так, то велика вероятность, что близкие родственники пациента унаследуют генетическую мутацию, которая способствует развитию онкологических заболеваний», — объяснил он.
Самый простой способ об этом узнать — пройти генетическое тестирование. Особенно его рекомендуется делать тем, чьи родственники столкнулись с онкологией в молодом возрасте, так как именно генетические мутации способствуют раннему развитию рака, добавил специалист.
«Самая распространённая на сегодняшний день — мутация генов BRCA1 и BRCA2. Она способствует развитию рака молочной железы и яичников у женщин. Поэтому если по женской линии встречались такие заболевания, то девушкам и женщинам надо регулярно обследоваться начиная с молодого возраста, примерно с 20 лет. Раз в год, а лучше раз в шесть месяцев надо обязательно проходить маммографию и обследование у гинеколога», — посоветовал собеседник RT.
Периодически посещать врача стоит не только женщинам, но и мужчинам, у чьих матерей или бабушек был обнаружен рак груди или яичников, подчеркнул врач.
«Мутация генов BRCA1 и BRCA2 передаётся по наследству представителям обоих полов и у мужчин может провоцировать развитие рака предстательной железы. Поэтому им, так же как и женщинам, требуется раз в полгода-год регулярно обследоваться, чтобы не пропустить начало заболевания», — заявил он.
Также внимательным, по его словам, стоит быть тем, у чьих родственников в молодом возрасте был обнаружен рак лёгкого, толстой кишки, синдром Линча.
«Генетическая предрасположенность — это единственный фактор развития рака, о котором мы можем знать наверняка. Но если тесты показали наличие у вас генов с мутациями, то отчаиваться тоже не стоит. Вы знаете об этом, и это знание поможет спасти вам жизнь. Всё, что от вас требуется, — находиться под наблюдением специалиста и систематически проходить профильные обследования», — заключил онколог.
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