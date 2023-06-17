Врач Копосов посоветовал пройти генетическое тестирование при наличии родных с онкологией

Павел Копосов, доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), рассказал в беседе с RT, что если кто-то из близких родственников пациента имел в анамнезе онкологическое заболевание или умер от него, то за здоровьем надо следить очень пристально. Особенно внимательным, по его словам, стоит быть тем, чьи родные заболели раком в молодом возрасте — до 50 лет.

«В некоторых случаях злокачественные опухоли имеют генетическую природу. Если это так, то велика вероятность, что близкие родственники пациента унаследуют генетическую мутацию, которая способствует развитию онкологических заболеваний», — объяснил он.

Самый простой способ об этом узнать — пройти генетическое тестирование. Особенно его рекомендуется делать тем, чьи родственники столкнулись с онкологией в молодом возрасте, так как именно генетические мутации способствуют раннему развитию рака, добавил специалист.

«Самая распространённая на сегодняшний день — мутация генов BRCA1 и BRCA2. Она способствует развитию рака молочной железы и яичников у женщин. Поэтому если по женской линии встречались такие заболевания, то девушкам и женщинам надо регулярно обследоваться начиная с молодого возраста, примерно с 20 лет. Раз в год, а лучше раз в шесть месяцев надо обязательно проходить маммографию и обследование у гинеколога», — посоветовал собеседник RT.

Периодически посещать врача стоит не только женщинам, но и мужчинам, у чьих матерей или бабушек был обнаружен рак груди или яичников, подчеркнул врач.

«Мутация генов BRCA1 и BRCA2 передаётся по наследству представителям обоих полов и у мужчин может провоцировать развитие рака предстательной железы. Поэтому им, так же как и женщинам, требуется раз в полгода-год регулярно обследоваться, чтобы не пропустить начало заболевания», — заявил он.

Также внимательным, по его словам, стоит быть тем, у чьих родственников в молодом возрасте был обнаружен рак лёгкого, толстой кишки, синдром Линча.

«Генетическая предрасположенность — это единственный фактор развития рака, о котором мы можем знать наверняка. Но если тесты показали наличие у вас генов с мутациями, то отчаиваться тоже не стоит. Вы знаете об этом, и это знание поможет спасти вам жизнь. Всё, что от вас требуется, — находиться под наблюдением специалиста и систематически проходить профильные обследования», — заключил онколог.

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