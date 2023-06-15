Делимханов: чеченские бойцы уже работают на приграничной территории Белгородской области
- РИА Новости
«По поручению глубокоуважаемого главы ЧР Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области. Самое главное, у нас есть всё необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем», — написал он в Telegram.
13 июня Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями займутся решением задач по предотвращению вылазок украинских ДРГ в приграничных районах.
Президент России Владимир Путин отмечал, что атаки ВСУ на Белгородскую область связаны с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.