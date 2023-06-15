Делимханов: чеченские бойцы уже работают на приграничной территории Белгородской области

Чеченские бойцы уже работают на приграничной территории Белгородской области, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

«По поручению глубокоуважаемого главы ЧР Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области. Самое главное, у нас есть всё необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем», — написал он в Telegram.

13 июня Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями займутся решением задач по предотвращению вылазок украинских ДРГ в приграничных районах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что атаки ВСУ на Белгородскую область связаны с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.