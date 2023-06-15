Юрист: финансово поддержавшим «марафон солидарности» может грозить уголовное преследование

Организаторы акции «марафон солидарности», призывавшие россиян переводить деньги якобы на поддержку политзаключённых, таким образом побуждали их к нарушению закона. Об этом в беседе с RT заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло. По его словам, откликнувшимся на призыв гражданам, если будет установлена их личность, может грозить уголовное преследование за поддержку экстремизма.

Определить источники собранных в ходе так называемого марафона солидарности с политзаключёнными средств технически несложно, полагает Ремесло. Переводы на счета сторонников российской оппозиции могут быть деанонимизированы, что грозит жертвователям уголовными делами по статьям о финансировании терроризма и экстремизма.

Юрист, в частности, считает, что действия зарубежного актива ФБК* и его представителей — Марии Певчих** и Леонида Волкова*** — прямо угрожают свободе их сторонников.

«Жертвователям грозят уголовные дела о финансировании экстремизма и терроризма — это статья 282.3 УК России. Деньги собирались на счёт фирмы Леонида Волкова под названием Digital Duck, это всё известно из открытых источников», — заявил общественник.

Статья 282.3 УК предполагает наказание за предоставление, сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации. Уголовное наказание — до восьми лет лишения свободы.

«Правоохранительные органы могут в любой момент изъять все данные о полученных платежах и запустить это дело. Будто бы стоит цель подставить как можно большее количество людей и потом заявить о массовых репрессиях», — подчёркивает Ремесло.

Юрист также указывает на то, что в ФБК крайне непрозрачная структура трат, отчёты не детализированы, либо вообще не публикуются. Это может приводить к нецелевому расходованию собранных средств.

«ФБК не публикует никаких отчётов, мы не знаем, куда идут деньги. Судьба этих денег вполне понятна — есть высокие шансы на то, что они могут быть потрачены на личные нужды лидеров оппозиции и не дойдут до реальных заключённых», — отмечает юрист.

Сбор донатов в ходе «марафона» был заблокирован после того, как корреспондент RT Константин Придыбайло поинтересовался у владельца сервиса сбора пожертвований позицией компании в отношении финансирования экстремистской деятельности. В итоге лидеры оппозиции, в частности Мария Певчих, устроили травлю журналиста в своих социальных сетях.

«Я просто спросил у владельца сервиса сбора донатов, знает ли он об этом конкретном сборе. На что владелец поблагодарил «за сигнал», и буквально в течение двух-трёх минут сбор был заблокирован. В итоге у Певчих случилась истерика. Ополчились на меня, потому что сорвалась их попытка через платежи посчитать реальное количество протестной массы», — заявил Придыбайло.

«Марафон солидарности» был организован ФБК совместно с телеканалом «Дождь»**** для сбора пожертвований в пользу «политзаключённых» в России. В ходе «марафона», длившегося более 12 часов, в эфире оппозиционных площадок было собрано, по заявлениям оппозиции, более 39 млн рублей.

Как сообщал ранее RT, через фонды Михаила Ходорковского***** российские оппозиционные организации финансировал Госдепартамент США. Ранее стало известно, что основателю ФБК Алексею Навальному вменяют создание и финансирование экстремистского сообщества (ст. 282.1 и 282.3 УК соответственно) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК).

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

**** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

***** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.