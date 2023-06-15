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Эксперт Глухов: цены на кофе в России могут вырасти в 2023 году на 15% вслед за мировыми

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Директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов заявил, что цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам», — сказал Глухов.

Он отметил, что локальные производители вряд ли будут сильно поднимать цены, так как, по его словам, «ситуация в России не та, чтобы... сильно их поднимать».

«Но если на мировом рынке цены на сырьё вырастут, то не останется другого выхода», — добавил Глухов.

Ранее сообщалось, что жевательная резинка стала самым подорожавшим продуктом в России за год.

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