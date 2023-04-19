РБК: жевательная резинка стала самым подорожавшим продуктом в России за год

Средняя стоимость жевательной резинки в России выросла за прошедший год более чем на 20%. Как сообщает РБК со ссылкой на Росстат, этот продукт стал лидером по увеличению стоимости.

Отмечается, что в марте текущего года цена упаковки жевательной резинки была на уровне 39 рублей, в то время как в марте 2022 года её стоимость составляла 32 рубля.

Среди причин роста цен называются нарушение логистических цепочек и приостановка работы иностранного бизнеса из-за санкций, а также увеличение курса доллара.

Ранее основатель торговой компании «Планета лета» Павел Малинский объяснил причины роста цен на овощи в России.