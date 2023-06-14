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Пасечник утвердил новый состав правительства ЛНР

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник утвердил новый состав правительства.
Пасечник утвердил новый состав правительства ЛНР
  • globallookpress.com
  • © Евгений Биятов

По данным пресс-службы республиканского кабмина, в ЛНР появилось несколько новых ведомств, в числе которых — Министерство имущественных и земельных отношений и Министерство молодёжной политики.

Кроме того, в ближайшее время планируется назначить главу Мининфраструктуры и транспорта региона, министра природных ресурсов и экологии, министра труда и социальной политики, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также министра чрезвычайных ситуаций.

Ранее Пасечник подписал указ о формировании правительства в ЛНР.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости защитить Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области от опасности.

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