Пасечник утвердил новый состав правительства ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник утвердил новый состав правительства.

По данным пресс-службы республиканского кабмина, в ЛНР появилось несколько новых ведомств, в числе которых — Министерство имущественных и земельных отношений и Министерство молодёжной политики.

Кроме того, в ближайшее время планируется назначить главу Мининфраструктуры и транспорта региона, министра природных ресурсов и экологии, министра труда и социальной политики, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также министра чрезвычайных ситуаций.

Ранее Пасечник подписал указ о формировании правительства в ЛНР.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости защитить Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области от опасности.