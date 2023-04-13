Песков: Россия должна защитить новые регионы от опасности

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости защитить Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области от опасности.
Песков: Россия должна защитить новые регионы от опасности
  • РИА Новости

«Максимально, что должна сделать страна, — оградить новые регионы от опасности», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что процесс восстановления новых регионов идёт.

6 апреля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Во время беседы российский лидер отметил, что власти нарастят уровень газификации в регионе.

Также 6 апреля глава государства встретился с врио глав ДНР, ЛНР и Запорожской области Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником и Евгением Балицким.

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