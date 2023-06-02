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Пасечник подписал указ о формировании правительства в ЛНР

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о подписании указа о формировании регионального правительства.
Пасечник подписал указ о формировании правительства в ЛНР
  • РИА Новости

«Подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики. Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщил Пасечник.

Он добавил, что власти региона представлены председателем, его заместителями и 18 министрами. 

В марте Пасечник заявил о подписании ряда законов, которыми в республике было завершено создание правовой базы системы управления.

29 марта он подписал указ об упразднении администрации и исполнительных органов власти республики.

Он также поручил создать комиссию по ликвидации упомянутых государственных структур.

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