Пасечник подписал указ о формировании правительства в ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о подписании указа о формировании регионального правительства.

«Подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики. Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщил Пасечник.

Он добавил, что власти региона представлены председателем, его заместителями и 18 министрами.

В марте Пасечник заявил о подписании ряда законов, которыми в республике было завершено создание правовой базы системы управления.

29 марта он подписал указ об упразднении администрации и исполнительных органов власти республики.

Он также поручил создать комиссию по ликвидации упомянутых государственных структур.