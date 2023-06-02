Пасечник подписал указ о формировании правительства в ЛНР
- РИА Новости
«Подписал указ о формировании правительства Луганской Народной Республики. Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщил Пасечник.
Он добавил, что власти региона представлены председателем, его заместителями и 18 министрами.
В марте Пасечник заявил о подписании ряда законов, которыми в республике было завершено создание правовой базы системы управления.
29 марта он подписал указ об упразднении администрации и исполнительных органов власти республики.
Он также поручил создать комиссию по ликвидации упомянутых государственных структур.